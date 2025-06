ERKKI BAHOVSKI Iisraeli eesmärk on kaetud teatud hämaruse looriga

Aga millal täpselt jõuab Iraan tuumarelva läveni? Keegi ei tea, välja arvatud mõned hästi informeeritud isikud. Seega on Iisraeli eesmärk kaetud teatud hämaruse looriga. Kui seni oli Iisrael hoidnud Iraani lihtsalt vaos, siis praegu paistab, et minnakse täispangale. Võib-olla andis eeskuju konflikt Hamasiga, kus haavatud Iisrael otsustas, et aitab – vaja on Hamas täielikult likvideerida. Nüüd on vaja täielikult likvideerida Iraani tuumavõimekus.

Hea küll, Iraani tuumavõimekus tekitab küsimusi, kuid see on vähemalt eesmärk, mis on kuidagimoodi mõõdetav. Teine asi on Teheranis režiimivahetus, millele Iisrael on samuti vihjanud. Siin võib peituda lõks – meenutagem Venemaad, mille kohta rääkisid paljud Ukraina täiemahulise sõja algul 2022. aastal, et kohe-kohe tõuseb rahvas Venemaal üles ja ajab Vladimir Putini ning tema kambajõmmid Kremlist minema. Samamoodi, nagu me ei näinud Venemaa sisse, ei pruugi me näha Iraani sisse. Välisvaenlane – kas siis välja mõeldud, nagu Ukraina, või mitte nii välja mõeldud, nagu Iisrael – ühendab inimesi.