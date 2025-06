RAINER SAKS Ukraina luuras välja, kui palju venelasi nende vastu sõdib

Vene armee kaotused on viimase kahe päeva jooksul tänu väikesele aktiivsusepuhangule veidi tõusnud. Võrreldes 2024. aasta lõpuga, on pealetungis osalevate vägede hulk veidi väiksem ning rünnakute intensiivsus ikkagi madalam. Palju vähem kasutatakse soomustehnikat. Kõigest tulenevalt kaotab Vene armee praegu lahingutes ca 1100 meest keskmiselt päevas. Eelmise aasta teise poolega võrreldes, on seda umbes kolmandiku võrra vähem. Võrreldes 2023. aasta ja 2024. aasta esimese poole tavapärase tasemega, on seda aga umbes poole võrra rohkem. Samas osalesid nendel aastatel rünnakutel märksa suuremad Vene armee üksused kui praegu.

Kokkuvõttes on Vene armee Ukraina kindralstaabi teadete kohaselt kogu kampaania vältel kaotanud umbes miljon meest. Seda siis nii langenute kui raskemalt haavatutena kokku. Puudub täpne statistika, kui palju on neist hukkunuid, kui palju raskelt ning kergemini haavatuid. Ka ekspertide ning luure hinnangud lahknevad väga suurel määral ning kindlasti üritab Venemaa mõjutustehnoloogia neid kaotusi meedias näidata väiksemana. Usutav tundub hinnang, et Vene meditsiinisüsteem on suutnud rindelt ära viidud kaotustest taastada umbes 20-30 protsenti. Ka sellise pakkumise eksimuse määr on üldist mastaapi arvestades väga suur.