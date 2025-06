LAURI VAHTRE Oskamatus olla mees tekitab perekonnavõimetust

Hiljaaegu võis Postimehest lugeda, et nii nagu mujal läänes, on ka Eestis tekkinud hüpermehelik ja naistevaenulik «manosfäär», mis õõnestab tüdrukute ja naiste turvatunnet ning külvab toksilisi eeskujusid. Kõige selle peale võiks lihtsalt õlgu kehitada. Sellelaadset kirjavara produtseeritakse ülikoolide, instituutide ja mõttekodade juures juba aastakümneid. Oleme sellega justkui harjunud, mõtlemata, et kogu seda hägust pseudoteadust tehakse meie endi raha eest ega ole see ka nii süütu, kui pealt paistab.