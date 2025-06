Narva on linn, kus võib eri paigus ja ajahetkel tajuda mitmetahulist reaalsust. Hiljuti uuriti 65 Narva noorelt, kui turvaliselt nad ennast Narvas tunnevad.

Statistika näitab, et Narvas elavate noorte turvatunne on pigem keskmisest kõrgem – üldine hinnang linna turvalisusele jäi 3,84-le viiepalliskaalal. Kodupiirkondades tuntakse end veel kindlamalt (3,89). Samas ilmnes oluline erinevus soolises jaotuses: poisid tunnevad end Narvas turvalisemalt kui tüdrukud (vastavalt 3,96 vs. 3,78).