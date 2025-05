Eesti peaks Iisraelilt õppima, mitte teda laimama

Kui on üks koht maailmas, kus päriselt kaalutakse, arutatakse, tuntakse häbi või ei tunta, aga igal juhul mõeldakse ja ollakse sunnitud pidevalt langetama eetilisi, moraalseid ja poliitilisi valikuid, siis on see Iisrael. Neil pole ühtegi lihtsat valikut. Kõik on eksistentsiaalne, ning reeglitepõhine maailmakord, millest Eesti välisministeerium armastab nii tihti rääkida, kõlab Iisraeli jaoks nagu fraas lastelaulust.