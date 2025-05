MIHKEL KUNNUS Bürokraatia vastu saabki ainult kirvega, aga praegu on see lärmaka vähemuse käes

Bürokraatia vähendamine on nii võimatult raske, sest bürokraatial on kaks allikat, millest üks on väga armas ja teine paratamatu antus. Väga armas on õigusriik, see, et ühiselu korraldus ja kohtumõistmine käib rangelt seadust mööda, mitte ei allu kohtumõistja või valitseja või ametniku suvale. Õigusriigist loobumine ei tule kõne allagi. Punkt.

Teine bürokraatia allikas on elu keerukus, see, et seda ei saa lihtsatesse seadustesse suruda. Igal nähtusel on lõputu hulk erandeid ja nüansse, mis õigusriigis peavad olema reguleeritud ikka seaduse järgi. Seepärast ei lõppe ka seadusloojate töö. Ometi on fakt ka see, et liigne bürokraatia ja reguleeritus on tõeline nuhtlus, mis lõpuks hakkab vastu töötama ka enese eesmärkidele, rääkimata muudest hüvedest.