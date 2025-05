Erkki Koort Kui lähedale me jõudsime sõja puhkemisele Venemaaga?

Eelmise nädala suureks teemaks oli Venemaa varilaevastiku tankeri peatamise katse Soome lahel ning sellest lähtuv avalik diskussioon. Segadust selle teema ümber on palju ning tuleb nõustuda, et käimasoleva operatsiooni osas ei maksa oodata pidevat logi. Samas tuleb arvestada ka ümbritsevat keskkonda ning pole mõtet solvuda, et ühiskond küsib kriitilisi küsimusi ajal, mil välismaised portaalid teemat juba käsitlevad.

Sõnumite ühetaoline edastamine oli selles juhtumis kindlasti probleem. Riigikantselei ja asutuste (sh kaitseväe) strateegilise kommunikatsiooni inimesed peaksid küll kiiresti kohtuma ning püüdma sarnasid olukordi edaspidi vältida. Ei ole võimalik, et välis- ja kaitseminister annavad erinevaid seisukohti. Samuti ei saa kaitsevägi endale lubada, et ühes intervjuus räägitakse laevale minekust, et seal toiminguid teha, ning kolm lauset hiljem väidetakse, et pardumiseks polnud mingit vajadust.