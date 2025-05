Kaameratega on keerulised lood. Mullu sain Liival trahvi kiiruse ületamise eest, sest toimis mobiilne kaamera. Ega ma ennast ei õigusta, kiirendasin juba enne asulamärgist möödumist ja kaamera oli arvatavasti pandud bensiinijaama juurde, mis asub mõnisada meetrit asulamärgist asula sees. Liiklus oli hõre. Maksin trahvi ära. Tõsi, kaalusin iroonilise artikli kirjutamist, kus oleksin politseile teinud ettepaneku, mille järgi tulnuks kaamerad paigaldada nii Kuivastusse kui ka Virtsu. Igaüks, kes on aastaid Suurt väina ületanud, teab, et tavaliselt algab ralli kohe, kui praamilt maha saadakse. Eriti Muhusse saabudes näib, et mõni kodanik võtab korgi maha ja vajutab punni põhja.