Olukorras, kus isegi peaminister ja ministrid ütlevad meediale, et ei tea politsei andmebaasist midagi, on keeruline mistahes läbipaistvusest tavakodanike suunal rääkida.

Alles arutasime selle üle, et liialt privaatsust riivav on katta kogu Eesti üle-eestilise näo- ja numbrituvastuse valvekaamerate võrgustikuga. Tänaseks on aga põhjendatult tähelepanu keskmes politsei tegevus, mis juba aastaid aset leiab. Nimelt kirjutab Eesti Ekspress politsei andmebaasist, kust leiab üle Eesti tehtud ülisuures mahus salvestusi pea meie kõigi tegevustest ja seda olenemata sellest, kas me oleme midagi rikkunud. Nimelt on Eestis 250 numbrituvastuse kaameraga süsteem, mis registreerib auto lahkumise ja jõudmise ühest linnast teise. Iga kuu tehakse enam kui 20 miljonit pilti ning keskmise autojuhi sõiduk jõuab spetsiaalsesse andmebaasi mitukümmend korda kuus.

Riigil ei ole õigust eeldada, et me oleme kõik kurjategijad

Alustame sellest, et muidugi on politseil õigus ennetada ning teha kõik selleks, et kurjategijaid tabada. See aga ei tähenda, et kõrvale saab täielikult jätta põhiseadusega tagatud privaatsuse – ja andmekaitse õiguse. Riigil ei ole õigust eeldada, et me oleme kõik kurjategijad.