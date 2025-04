Tegemist on ühega neist vähestest valdkondadest, kus kümned miljonid eurod toovad kaasa vaid ühe väga konkreetse liikumisvõimaluse – ühe sirge liini, mis teenindab ainult kitsast osa linnast.

Ühistransport on vundament, millele toetub suure osa linna liikumisvõimekus – iga tänapäevase linna kõige tähtsam transpordiliik. Aga see vundament ei suuda üksinda katta 450 000 tallinlase erinevaid ja pidevalt muutuvaid liikumismustreid. Kodud, töö, kool, lasteaed, trenn, vanavanemad, pood, arstilkäik, sõbrad – ja kõik need eri aegadel, eri suundades, eri vajadustega.