Kuidas see uudis paavsti lahkumisest teieni täna jõudis? Mis oli see esimene mälestus temast, mis kohe meelde tuli?

See tuli niimoodi, et täna umbes kell kümme meie meedia inimene helistas mulle ja ütles, et kas te nägite uudist, et paavst on lahkunud ja ausalt öeldes ma muidugi olin väga üllatunud ja kohe vaatasin isegi välisajakirjandust või eriti Itaalia ajakirjandust. Tavaliselt nad on väga hästi informeeritud, aga siis seda uudist veel ei olnud. Ja see tuli 10 minutit või 15 minutit hiljem. Seetõttu alguses ma olin natukene..F. ma ei tahtnud seda uskuda, aga üsna kiiresti tuli see kurb uudis, ja seda kurvem, et tegelikult eile veel paavst kohtus inimestega Peetruse väljakul.