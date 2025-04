RAIMOND PIHLAP Tasuta lasteaiakohti tahavad lubada kõik, aga vähestel see õnnestub

Olukord on veidi nõutuks tegev, sest alusharidus on Eestis ainuke tasuline haridusaste. Muudel haridusastmetel kehtib põhimõte, et õppimise eest peale maksma ei pea. Isegi kõrgharidus ja igasugune hobiharidus on tasuta. Töötav inimene võib oma lustiks õppida maksumaksja kulul aednikuks, aga samal ajal tuleb tal peale maksta, et ta oma koolieelikud lapsed saaksid lasteaias käia.