RAINER SAKS Järjekordne sõjakuritegu on märk, et Venemaa rabeleb

Antud rünnaku puhul ei ole võimalik oletada, et tegelik sihtmärk paiknes kusagil läheduses. Kuna pühapäeval oli palmipuude püha, siis olid paljud inimesed liikumas kirikusse jumalateenistusele. Ühtpidi soovib Venemaa valitsus nende rünnakutega näidata, et nad suruvad läbirääkimistel USAga oma tahet peale. Samas on see ka väga selge nõrkuse ilming, kuna Vene armee ei suuda korraldada rünnakuid Ukraina kõrge väärtusega sõjaliste sihtmärkide pihta. Rinnetelt puuduvad teated Vene armee otsustava edu kohta ning kõige lihtsam on jätta meedias mulje Vene armee mastaapse pealetungi jätkamisest, kui rünnata suuremaid tsiviilobjekte. Kahjuks ei taipa USA president, et nende rünnakute eesmärk on kõige muu kõrval ka tema kuvandi ja prestiiži tugev kahjustamine maailmas.