MAREK STRANDBERG Ametnike ja poliitikute mõttelodevus paneb maksma miljarditesse ulatuvat kooliraha

Seal, kus paber kannatab kõike, kipub ka terve mõistus vahel nurgas tolmu koguma. Kui miljardilisi kulutusi ettevõtjate kaela veeretavad ideed maanduvad parklatesse nagu langevarjurid udus, jääb üle vaid loota, et kellelgi kuskil veel kaine mõistus siiski ärkvel püsib. Aga ärkamise asemel kehitab iga kui asjapulk, peaminister nende hulgas, õlgu ja viitab järgmisele. Tundub, et jälle on läinud nii, et kõik on vastutavad – ja seega ei vastutagi mitte keegi, kirjutab teadus- ja tehnikatoimetuse juhataja Marek Strandberg.