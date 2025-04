Peale kohtumist teatas Venemaa presidendi pressiteenistus, et kohtumisel arutati «Ukraina küsimuse reguleerimise aspekte». Seega on eriti USA esindajad oma kommunikatsioonis muutunud palju ettevaatlikumaks.

Reuters avaldas näiliselt siseinfol põhineva uudise, et USA juhtkonnas arutati Ukraina territooriumite loovutamise võimalusi Venemaale kiirema rahulepingu sõlmimise eest. Times avaldas kindral Keith Kelloggi arvamuse, et Ukraina võib tulevikus jagada umbes nii, nagu jagati peale II Maailmasõja lõppu Berliin. Hiljem Kellogg täpsustas, et teda on valesti tsiteeritud ja tema mõte ei olnud mitte jagada Ukrainat, vaid määratleda rahuvalvevägede vastutusalad.