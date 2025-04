New York Timesi põhjalik analüüs näitab, et Ameerika oli Venemaa-Ukraina sõtta segatud palju sügavamalt ja ulatuslikumalt, kui varem arvati. Uuriv artikkel põhineb 300 intervjuul luurajate, sõjaväelaste ning tippametnikega üheksast riigist, sealhulgas Eestist.

Põhjalikust artiklitesarjast selgub, milliseid riske USA tegelikult võttis ja kuidas sündisid rünnakud Vene sõjataristu vastu. See võimaldas ukrainlastel kasutada USA satelliitluuret, raadioside pealtkuulamist ja muu luuretegevuse tulemusi, et viia läbi ülitäpseid HIMARS-rakettide rünnakuid Vene sihtmärkidele. See andis Ukrainale sõja esimesel aastal märgatava taktikalise eelise.