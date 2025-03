LAINE RANDJÄRV Esinema ei pääse pelgalt inimeseks olemise eest

Esimese elamuse laulupeol osalemisest sain 1969. aastal juubelipeol oma koorilauljast isa kukil «marssides». Päris lauljana osalesin Tallinnas laulukaare all aga 1975. aastal Tartu 10. keskkooli lastekoori koosseisus. Mul on selgelt meeles, kui pingelised olid toona lastekoori tunnid ja kui palju vaeva pidime nägema, et mitmehäälseid laule selgeks saada. Käisin Tartu lastemuusikakoolis ja õpetaja C pani mind kui klaveriklassi õpilast ja kindlamat viisipidajat laulma teist häält.