RAINER SAKS USA teeb esimesi samme julgeoleku tagamiseks Ukrainas

President Trump teatas, et maavarade leping on lähiajal tulemas allkirjastamisele ning arutatakse ka Ukraina tuumajaamade haldamise küsimust. Neid samme peaks käsitlema kui Ukrainale antavaid teatavaid julgeolekutagatisi.

President Trumpi sõnul toimuvad ka kõnelused vägedevahelise eraldusjoone üle, kui vaherahu leping peaks sündima. Reutersi allikad teavad, et seekordsetel läbirääkimistel käsitleti ainult sõjategevuse peatamist Mustal merel, mis tundub antud juhul ka usutav. Jätkuvad veel kohtumised Ukraina ja USA delegatsioonide vahel. USA administratsiooni allikad ei ole avaldanud detaile, kuid on väljendanud optimismi. Musta mere puhul ei ole küsimus ainult rünnakute peatamisest merel, vaid sadamate ründamises, mida Venemaa sooritab valdavalt mehitamata lennuvahendite ja rakettidega. USA välisministeeriumi teade, et ollakse lähedal sõjategevuse peatamisele Ukraina ja Venemaa vahel, ei näi küll kuidagi lähtuvat Saudi Araabias toimunud läbirääkimiste sisust.