ERKKI KOORT See kasutamata ressurss meie riigikaitses hakkab vägagi tunda andma

Alternatiivteenistuse kasutamata võimalused on meie enda strateegiline puudus. Me tõrjume seda erinevatel põhjustel, kuid ei näe kahjuks selle võimalusi ühiskonna tugevdamiseks. Põhjuseks on toodud õiguslikke takistusi, kui ka kaitseministeeriumi hirmu, et alternatiivteenistus hakkab harvendama ajateenijate ridu. Alles arutasime, et järgmine aasta ei võeta ajateenistusse kedagi, mis tähendab, et ei ole ka pädev seisukoht, et võimalikke kutsealuseid ei jätku. Seega, hirmul ei ole mingit alust ja õigusruumi saab muuta.