Vanaislandi ehk muinaspõhja keelest tõlkis «Noole-Oddi saaga» Mart Kuldkepp, kelle tõlkes on varemgi saagasid ilmunud. «Kolm islandlaste saagat: Gísli, Glúmr ja Bárðr» tõlkis Triin Laidoner. Kokku on meil nüüd kümme saagaraamatut, milles 17 saagateost! Kõik ei ole muidugi võrdsed, nii näiteks on väljapaistvaimaks peetav «Njálli saaga» kaalukuselt ja mahult märksa toekam kui enamik teisi.