GARRI RAAGMAA 50+ ei ole Schluss!

Teatud harudes, näiteks koolides, on meil ligi pool õpetajaist üle 50: 50–59-aastaseid 26 protsenti ning 60-aastaseid ja vanemaid 22,5 protsenti. Väiksemates linnades-maakondades on hallipäiste pedagoogide osakaal veelgi suurem – üle 60-aastaseid õpetajaid on enim Lääne- (35 protsenti) ja Hiiumaal (33 protsenti). Nii et üle 50-aastaseid töötajaid on hädasti vaja ja nad on väga head!