On halb, et on tekkinud järjekordne segadus teemal, mis toimub riigi ja elanike kaitseks mõeldud kriisi(laskemoona)varudes. Veelgi halvem on aga see, et esineb ka valdkond julgeolekus – elanikkonnakaitse –, millest kõrgemal tasandil avalikult pea üldse ei räägita. Ehk jääb elanikkonnakaitsele uue valitsuse koalitsioonileppes siiski rohkem ruumi kui viimase lõigu viimases lauses, kirjutab Kriisiuuringute Keskuse juht Hannes Nagel.