JÜRI TOOMEPUU Kõrgenenud oht – kas Eesti on järgmine?

Ta väitis, et sõjalistes ringkondades levib stsenaarium, mille kohaselt, juhul kui Donald Trump eemaldub NATOst ning Euroopa keskendub Ukraina kaitsmisele, võib Venemaa korraldada rünnaku Eestile, et testida alliansi vastupidavust ja pühendumust.

Eesti on aastaid olnud Venemaa rünnakute sihtmärk. Riiki on tabanud ulatuslikud küberrünnakud, mis on halvanud kriitilise taristu toimimist ning hiljuti saboteeriti Eesti ja Soome vahelisi veealuseid elektri- ja telekommunikatsioonikaableid. Sellised juhtumid viitavad sellele, et Eesti on Putini geopoliitiliste katsete eesliinil ning võib anda vihjeid Venemaa edasistele sammudele Euroopas.