ÜLLE MADISE On oht, kui trotsi saab liiga palju, hakataksegi ootama valgustatud tsaari

Tänasel Advokatuuri Üldkogul jagasin mõnd minu meelest ajakohast mõtet. Kahjuks on ka Eestis tehtud ülearu palju selleks, et headel inimestel oleks rusikas taskus rullis ja hing trotsi täis. Ka headel inimestel võib lüüa silme eest mustaks ja tunduda, et saagu mis saab, aga niimoodi edasi küll ei saa, kirjutab õiguskantsler Ülle Madise sotsiaalmeedias.