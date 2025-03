ERKI SAVISAAR Mitte ainult elanike mure! Ka vallajuhid ei saa aru, mis tuuleparkidega toimub

Keskvalitsus on põhjendamatute toetustega tuuleenergeetikasse tekitanud arendajates ootuse, et tuulikuid hakkab järgnevatel aastatel kerkima kui seeni peale vihma. See on omakorda tekitanud vastakaid tundeid ja arvamusi neis, kelle lähedusse mõne tuulepargi rajamise võimalikkust uuritakse.