Esialgu on kõik meedias ilmunud arvamused, mis juhtuma hakkab, pigem siiski spekulatsioonid ja emotsioonid. USA riigisekretär teatas USA käitumist õigustades, et ainus viis sõda lõpetada, on tuua Venemaa läbirääkimiste laua taha. Senine USA administratsiooni korraldatud avalik kommunikatsioon ning ähvardused Ukraina suunal motiveerivad Venemaa juhte tegema uut pingutust rindel sõjategevusega jätkata.