TARMO LOORAND Hirmu vastu aitab valmistumine

Kaitseliidu liikmed osalevad sõja ajal relvastatud võitluses vaenlase vastu, aga on ka võimalusi võidelda ilma relvata. Vabatahtliku organisatsioonina on liikmete motivatsioon kõrge ja selle tegevuses osalevad need, kes seda päriselt tahavad. Liikmeteks on inimesed erinevatelt elualadelt ja eri paigust.