NÄDALA NÄGU Sauna ja lavale – Nüganeni jõuline naasmine

Meil oli seda vaja. Küllap tundis ka Elmo Nüganen, et talle on seda vaja, sest ei ole temagi elu olnud viimasel ajal kerge. Me kõik tunneme, et aeg liigestest on lahti ja järjest hullemaks läheb. Viis aastat, ehk isegi rohkem oleme lootnud, et kogu see jama saab läbi, aga nüüd enam pole seda lootust, nüüd on teadmine, et on vaja uut vaatenurka, uut hingamist.