Ma ei panustaks enam üleliia NATO-le kui suurele ja võimsale tervikule, vaid väiksematele NATOdele NATO sees. Samamoodi ei saa me enam loota oma heaolu garandina Euroopa Liidule, mis võib paremäärmuslike tendentside tulemusena sootuks enam killustuda. Miski murdus minus, kui USA hääletas ÜROs koos Venemaa ja Põhja-Koreaga Ukraina esitatud ja tema enda pinnal toimuvat agressiooni hukka mõistva resolutsiooni vastu. See ei ole enam see riik ja need põhimõtted, mille järgi oleme Ühendriike pärast Teist maailmasõda tundnud.