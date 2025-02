PRESIDENT ALAR KARIS Peame lahti saama vihast ja leidma üles uued käigud

Riiki tuleb luua iga päev – see on meie ühine pingutus. Meie kõigi pingutus, kes me oleme täna siin Estonias, kodudes üle Eesti või kaugemal. Alles seejärel saab riik sündida igal järgmisel hommikul uuesti: Narva muuseumis, Võru Kuperjanovi pataljonis, Kehtna ametikoolis või Orjaku sadamas. Mõnes kauges Eesti saatkonnas. Liivarannal, viljapõllul või rabasaarel. Noorte elurõõmus ja vanemate hoolivuses. Ja kui me tõstame oma silmad kõrgemale, siis pole võimatu, et näeme riiki kunagi ka mõnel uuel maanteel, moodsas tootmishoones või elektrijaamas, tulevasi sporditähti täis jalgpallihallis.