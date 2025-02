SUUR NÄGU Argine kangelane Tommy Cash

Tommy Cashi fenomeni on ühtaegu nii kerge mõista kui ka äärmiselt keeruline lahata – tema kohta ei saa öelda, et ta oleks kõikide laps, rahvuslik kangelane, kes on tulnud Eesti rahvast uueks muutma või Eesti rahvale õnne tooma. Ta on pigem argine kangelane, mees, keda inspireerib igapäevaelu olme, magalarajoonide idüll ja viletsus, räpakad ja lärmavad kajakad ning väikesed putkad trammipeatustes täis rasvaseid pirukaid ja odavaid, kuid maitseküllaseid kompvekke, mida imporditi ükskõik kust mujalt kui Eestist. Ta on kõikide sõber, aga mitte kellegi vend.

Lihtne oleks alustada seda teksti lausega, et Tommy Cash on Eesti räppar, disainer ja videokunstnik, kes on tuntud oma provokatiivse stiili ning mitmekesise ja värvika loomingu poolest, mis on ka tõsi. Lugeda ette tema CV, igasugused saavutused, projektid ja ülesastumised ja öelda, et see ongi kõik.