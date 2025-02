HEIDO VITSUR Meestest ja demograafiast

Kuid midagi on jäänud muutumatuks: laste kasvatamine nõuab endiselt hoolt, aega ja raha. Ja paraku algavad laste ning vanemate mured nüüd palju sagedamini sellest, et paljudel peredel on raha liiga vähe. Liiga vähe võrreldes avaraks muutunud võimalustega. Eriti sageli on see nii, kui pere moodustavad üksik- või üksikuks jäänud ema ja tema lapsed.