Asjaolu, et Eesti-Vene piir on lahti siiamaani, on tõesti üllatav, kui arvestada, et varsti on Ukraina sõja kolmas aastapäev. Esimese aasta jooksul võis küll rääkida, et noh, meie ju Venemaaga otseselt ei sõdi, naaber on naaber, suhteid peab hoidma ja eks see asi lõpeb varsti ära. Kuid kolme aasta pärast need õigustused enam ei tööta.