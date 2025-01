AIVAR REINAP Majandusel jalad põhjas

Teisalt on aga varasem kogemus näidanud, et eestlastele mõjuvad rasked olud ergastavalt ja me ei anna nii lihtsalt alla, kuigi olud on meie vastu. Ei tahaks uskuda, et see mõnus heaoluühiskond on meid tuimastanud ja muutnud mugava eluga harjunud allaandjateks. Kui metssead üle-eelmisel suvel mu kartulid põllult viimseni nahka pistsid, siis mõtlesin ka loobumisele – poest saab ju ka kartuleid ja milleks ise vaeva näha, kui riskid pealegi saagist ilmajäämiseks nii suured on. Panin kevadel siiski kartulid uuesti maha ja saak oli väga hea. Usun, et selliseid jonnakaid ettevõtjaid on meil palju ja nii lihtsalt tagasilöökide puhul käega ei lööda.