Ukraina polkovnik (meie mõistes kolonel) Jevhen Gontšarov kutsus mind kaasa, et näidata, kui lähedal on juba Vene üksused. Hüppasime tema Nivasse ning sõitsime puruks pommitatud Peski asulasse Donetski külje all. «Näed, seal, vähem kui kilomeetri kaugusel, on juba venelased,» näitas ta auto aknast.