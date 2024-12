Öelge palun, miks meie sotsid klammerduvad niivõrd võõramaalaste hääletamisõiguse külge kohalikel valimistel? Lauri Läänemets koos oma jüngritega riigikogus saeb ju mitme mehe saega oksa, millel nad ise istuvad – see on eestikeelse elektoraadi usaldus Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) vastu. Lugu läheb aina imelikumaks, kui kinnitatakse, et ega ju hallivatimehed ja Venemaa kodanikud väga aktiivselt meie valimistel ei osale. Seda enam poleks nende kohalikest valimistest eemale jäämine suur kaotus. Olgu see siis SDE Vene toetusmedali avers, ent seal on ka revers ehk tagakülg. Nimelt võivad sotsid sel viisil kaotada toetust eestikeelses ja Eesti kodakondsusega valijate hulgas. Pretendeerida Keskerakonna asemel uueks venekeelse ja -meelse seltskonna eestseisjaks ning esindajaks on sotside vale samm.