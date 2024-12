ILMAR RAAG Peame tõstma taristurünnaku hinda vastase jaoks

Soomlased on käitunud nii, et eestlastel on lihtne võtta eeskuju. Vene varilaevanduse naftatanker Eagle S on kinni võetud ja käivitatud on uurimine, kirjutab strateegilise kommunikatsiooni asjatundja Ilmar Raag (Parempoolsed) kaablikriisi jätkuanalüüsis.