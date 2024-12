Kui palju ressursse on tegelikult vaja, et vastsündinud laps täiskasvanuks kasvatada? Ja kes selle eest maksab?

Need on esmatähtsad küsimused, kuna puudutavad rahvastiku taastootmist ning riigieelarve tasakaalu – ühesõnaga, ühiskondade pikaajalist kestlikkust. Oma värskes uuringus kasutasime demograaf Robert Gáli ja sotsioloog Márton​ Medgyesiga uudseid meetodeid, et arvesse võtta mitte üksnes lastele suunatud riiklikku panust (lapse- ja peretoetused), vaid ka erasektori panust lastele pühendatud aja (vanemlik hoolitsus) ning raha (lastele ostetud kaubad ja teenused) kujul. Uuring põhineb 12 Euroopa Liidu riigi (kaasa arvatud Eesti) andmetel.