Kui võrrelda seda organismiga, siis rahastamine on selle energiaallikas, koostöö täidab vereringe rolli, ülikoolid on justkui lihased ja teadlased rakud. Sinna juurde käib teatav raamistus ehk teadustaristu, vananenud sõnaga infrastruktuur. See täidab teadusmaastikul paljusid rolle. Murphy seadus ütleb, et nii palju on võimalik näha lihtsalt vaadates. Silmaga eristatavad kaugused või tajutav lainepikkuste vahemik, või kõrvaga kuuldav osa helivõngetest moodustavad vaid mikroskoopilise osa maailmast. Magnetvälja või päikesepurskeid me ei taju üldse. Ehk vaid siis, kui need realiseeruvad virmalistena. Tähtede taha vaatamisest või suurte kogukondade toimimise kirjeldamisest ei saa rääkidagi.