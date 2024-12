Kolmapäeval täitus sotsiaalmeedia kuvatõmmistega Eestis kultusfilmist «Ideaalmaastik», kus kadunud Arvo Kukumägi kehastas kevadkülvivolinikku. Põhjuse selleks andis regionaal- ja põllumajandusministeeriumi mõte palgata Eesti piirkondadesse neli eriesindajat, kelle ülesanne on hakata elavdama majandust. Ministeeriumi regionaalarengu asekantsler Sigrid Soomlais põhjendas ideed sellega, et Eesti regioonid ootavad riigilt suuremat tähelepanu ja valitsusel on vaja esindajaid, kes vahendaks infot keskvalitsuse ja piirkonna vahel.

Nagu öeldud, tekitas ettepanek avalikkuses ühemõttelise naerupahvaku. Samas ütles Põlva vallavanem Martti Rõigas, et idee iseenesest polegi halb. Vaadates seda aga tänase päeva kontekstis, kus teised ministeeriumid kärpekampaania korras ja ilma igasuguse pikema analüüsita maapiirkondades riigiasutusi sulgevad, siis paistab see pigem haavale plaastri panemisega, kuigi tegelikult oleks vaja õmmelda. Kaovad ju riigi kokku pakkimisega maakondades sealt nii otsesed kui kaudsed töökohad. Tänavu sulgesid Põlvas uksed maksuameti ja sotsiaalkindlustusameti esindus ja karta on, et ka Põlva kohtumajale jääb tänavune tegevusaasta viimaseks. Ehk teisisõnu: sisulise regionaalpoliitikaga ei tegele Eestis sugugi mitte regionaalministeerium, vaid hoopis teised ametkonnad.