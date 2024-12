GARRI RAAGMAA Kuidas kergitada kõrghariduslikke madalmaid?

Pärnus oli Pärnu linnavalitsuse, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži, Pärnumaa Arenduskeskuse ja ettevõtete koja korraldet jätkusuutliku arengu foorum . Et kui regiooni tuleb korraga nii palju uut taristut ja tehaseid, siis kas see suvepealinna elukorraldust segi ei pööra?

Bigbanki peaökonomist Raul Eamets maalis rahustuseks Euroopast stagnaatilise tulevikupildi. Euroopa tootlikkus on vaid 80 protsenti USA omast, sest me töötame vähem. Tehnoloogiliselt on Vana Maailm maha jäänud ja teeb lihtsamaid ja odavaid asju. Takkapihta on Euroopa varsti vaat et ainuke, kes end rohepöörab.