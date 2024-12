Tõnis Palts Naistele palka, meestele malka – kuidas lastetud mehed vastutama panna

Ma ei ole üldiselt maksutõusude fänn ja meeste lastetusmaksu eesmärk ei olegi mõeldud selleks, et riigieelarvet täita, kuigi kogutavast rahast saaks peretoetusi, see on sündimuse investeeringuid kasvatada küll. Samuti oleks see põhiseaduse preambulaga kindlasti rohkem kooskõlas kui liikumist ja individuaalsust ahistav automaks või siis efektiivsemaid ettevõtjaid karistav ettevõtte tulumaks. Lastetusmaks on peamiselt trahv jobudele ja tossikestele lastetutele meestele, et nad korrale kutsuda ja panna oma valikute üle järele mõtlema.