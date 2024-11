ILVI TAMMER-JÄÄTES Mida paremini diabeeti kontrollida, seda väiksem on kulu riigile

Diabeeti on nimetatud ka 21. sajandi epideemiaks ning aastaks 2030 võib maailmas diabeetikuid olla kokku üle poole miljardi. Eestis elab hinnanguliselt diabeediga ligikaudu 100 000 inimest. Valdav osa neist põeb 2. tüübi diabeeti, mis on eelkõige elustiilihaigus. Ei ole saladus, et meie inimesed söövad ja liiguvad teistmoodi, ülekaalu on palju. Nagu paljude tervisemurede puhul, on ka 2. tüübi diabeedi puhul tähtis inimese enda tervisekäitumine.