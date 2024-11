LAURI LAATS Kust leida Eesti Elon Musk, keda meie priiskav valitsus hädasti vajaks?

Rahvusliku lennukompanii Nordica pankrotiavaldus ning Eesti Energias ilmsiks saanud 176-miljoniline miinus koos kuhjunud probleemidega ilmestavad tõsiasja, et riigi varaga käiakse ümber erakordselt lohakalt, kinni makstakse see lohakus aga maksurahast. Tekitab kõhedust mõelda Rail Balticu projektile, mille maksumus on hetkel veel 24 miljardit ning kullahinnaga rööpad ulatuvad pikka aega vaid Läti piirini.