RAINER SAKS Sellest linnast taandumine tähendaks Ukrainale olulist kaotust

Pokrovski suunal on Ukraina kaitsjatel probleeme Donetskist edelas, kus Vene armee on iga päev väikeste sammudega oma positsioone parandada suutnud. Velika Novosilka juures on need liikumised seni kõige ohtlikumad. Sellest väikelinnast taandumine oleks Ukraina vägedele olulise positsiooni kaotamine, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.