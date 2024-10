Tarmo Soomere Nagu kaamel läbi nõelasilma

Kerge on sattuda iseenda edusammude ohvriks. Sama võib juhtuda terve ühiskonna või riigiga. Eestil on praegu just see mure. Pärast iseseisvumist ja veel 10–15 aastat tagasi olid asjad lihtsad. Kõigepealt tuli majanduslikus mõttes ellu jääda. Kasvõi kartulikoori süües ja alustades uut elu 150 krooniga ehk vähem kui 10 euroga taskus.