Kuigi Gruusia Euroopa Liiduga liitumisprotsess on külmutatud – Bidzina Ivanišvili juhitud Gruusia Unistus on tüürinud riiki autokraatses suunas jne –, on seni riigis siiski häälekas euroopameelne opositsioon, toimub uhkeid meeleavaldusi ja säilinud on sõltumatut meediat. Sel laupäeval toimuvate parlamendivalimiste eel on aga kogunenud piisavalt märke, et ennustada riigi ülevõtukatset Moskva-meelse režiimi poolt Kremli ja Vene eriteenistuste abiga.