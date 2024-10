ANDREW H.C LEE Hiina muutub Taiwani suhtes vaenulikumaks. Rahvusvaheline kogukond peab sekkuma

Alates Taiwani presidendivalimistest jaanuaris kuni augustini on Hiina iga kuu korraldanud keskmiselt kolm kuni neli lahinguvalmiduse kontrolli, andes nõnda märku, et sellest on saanud regulaarne sündmus. Taoline jõudemonstratsioon ei ole lihtsalt esinemine – tegemist on selge signaaliga Taiwanile ja rahvusvahelisele üldsusele, et teel oma eesmärkide saavutamise poole on Hiina valmis pingeid üles kruvima. Sellised tegevused õõnestavad niigi habrast rahu Taiwani väinas ja on ohuks stabiilsusele kogu piirkonnas.