RAINER SAKS Venemaale saadetud Põhja-Korea sõdureid ootab valesti käitumisel julm karistus

Lõuna-Korea luure teatas, et Põhja-Korea on saatnud seni Venemaale 3000 sõdurit ja kokku on Korea Vabariigi luureteenistuse andmetel lubatud Venemaad toetada 10 000 sõduriga. Luureteenistuse sõnul on sõdurite perekonnad isoleeritud ja pantvangi võetud, kirjutab Rainer Saks.