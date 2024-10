MARKO ERR Veemajanduses on raporteid genereeritud suvaliste numbrite pealt

Pärnu Vesi on viimase kümnendi jooksul arenenud stabiilselt ja loodud on ettevõtte, mis toimib nii nagu normaalne äriühing, osutab mõistlikku teenust klientidele ning teenib ka selle pealt natuke kasumit. Stabiilne töötajaskond on taganud selle, et ettevõtte on professionaalselt juhitud ja majandatud. Aastate jooksul on opereerimise piirkond kasvanud Pärnu linnast väljaspoole ja hõlmab tänaseks päevaks nii Sindi kui ka Tahkuranna valdasid, samas ettevõtte töötajate arv on stabiilselt vähenenud: 2013. aastal töötas ettevõttes 90 siis tänaseks on töötajate arv alanenud 59-ni.